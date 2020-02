Egitto, arrestato al Cairo con l’accusa di terrorismo uno studente dell’Università di Bologna: «Torturato con l’elettroshock» (Di sabato 8 febbraio 2020) L’attivista egiziano Patrick George Zaki, studente di 27 anni al master in Studi di genere dell’Università di Bologna, è stato arrestato dalle autorità egiziane al Cairo. E nelle 24 ore intercorse dall’arresto al trasferimento in una struttura di detenzione a Mansoura, a 120 chilometri dalla capitale, il giovane – secondo quanto riferito dai legali che lo hanno incontrato alla Eipr, Egyptian Initiative for Personal Rights, associazione cui Patrick fa capo – sarebbe stato «picchiato, sottoposto a elettroshock, minacciato e interrogato su diverse questioni legate al suo lavoro e al suo attivismo». Procura di Mansoura sud, nel delta del Nilo, ha ordinato 15 giorni di custodia cautelare per l’attivista , secondo quanto scrive su Fb la ong egiziana “Egyptian center for economic and social rights” (Ecesr). Le accuse riguardano fra ... open.online

