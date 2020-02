Coronavirus, per un esperto la diffusione è “molto più alta”. Anche Burioni lancia l’allarme (Di sabato 8 febbraio 2020) Un esperto di malattie infettive afferma che la vera diffusione del Coronavirus non viene rivelata dai funzionari cinesi. L’esperto afferma che ogni giorno emergono circa 50.000 nuovi casi nel paese. Numeri che suggeriscono come il virus in Cina sia praticamente fuori controllo. Il professor Neil Ferguson, direttore del Centro MRC per l’analisi globale delle malattie … L'articolo Coronavirus, per un esperto la diffusione è “molto più alta”. Anche Burioni lancia l’allarme NewNotizie.it. newnotizie

