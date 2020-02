UnDungeon in un trailer gameplay che ci trasporta in un affascinante universo sconvolto da un cataclisma (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tra i tanti progetti interessanti partoriti da Kickstarter in questi anni non mancano le chicche davvero degne di essere seguite con estremo interesse e UnDungeon rientra indubbiamente in questo particolare gruppetto di produzioni.UnDungeon è un action-RPG con elementi roguelike (permadeath e creazione casuale delle zone di gioco), che si ispira a Hyper Light Drifter, Transistor, Sunless Sea ed Enter the Gungeon. Questo progetto creato completamente attraverso una splendida pixel art ci metterà di fronte a un mondo sconvolto dallo Shift, un cataclisma che ha portato diverse dimensioni a collidere e fondersi tra loro sconvolgendo completamente la loro dorma e creando una superstruttura condivisa.Il nuovo mondo che si è formato ha costretto creature molto diverse a convivere e noi giocatori potremo vestire i panni di una di queste creature. I personaggi giocabili saranno sette e tutti si ... eurogamer

Eurogamer_it : Lo splendido #UnDungeon ci trasporta in un mondo alieno tutto da scoprire. Una potenziale perla - GamingToday4 : Dai un'occhiata al trailer di gameplay di Undungeon, un colorato Pixel-Art Action / RPG -