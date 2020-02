The Witcher di Netflix: nella seconda stagione Ciri si allenerà a Kaer Morhen? (Di venerdì 7 febbraio 2020) The Witcher di Netflix si sta incamminando verso la stagione 2 che, però, non arriverà fino al 2021. Anche se manca ancora un bel po' alla nuova stagione, un dettaglio molto interessante condiviso dall'attrice di Ciri, Freya Allan, potrebbe aver svelato un suggerimento sul futuro della serie. Come i fan sapranno, Ciri finalmente si incontra con Geralt negli ultimi momenti dell'episodio finale della stagione 1, con i due che si dirigono verso Sodden Hill, dove abbiamo visto Yennefer l'ultima volta. Ma come continuerà il viaggio? Una storia di Instagram della Allan sembra indicare che la prossima fermata potrebbe benissimo essere Kaer Morhen. nella foto pubblicata l'attrice mostra quella che sembra essere una spada sul sedile del passeggero della sua auto (via Reddit).Anche se non c'è nessun altro contesto, è facile supporre che questo significhi che la stagione 2 mostrerà il suo ... eurogamer

Eurogamer_it : Ciri si allenerà a Kaer Morhen nella seconda stagione di #TheWitcher di #Netflix? - SupStreamersRT2 : RT @OrkprofTV: ???? The equine cerberus! ?? ???? Il cerbero equino! ?? ?? - ookamisaki : RT @kivsshu: Buonasera, ho iniziato the witcher e solo dopo 45 minuti mi sono accorta di star guardando l'ottava, nonché ultima puntata, in… -