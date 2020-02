The Matrix 4, Keanu Reeves sul set: il look di Neo finora ha spiazzato tutti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le prime foto e i video rubati dal set di The Matrix 4 mostrano il Neo di Keanu Reeves con un look a dir poco spiazzante; quale peso avrà questo dettaglio nella storia del film ancora top secret? Le riprese di The Matrix 4 sono in corso a San Francisco, Keanu Reeves ha fatto la sua comparsa sul set, ma il look di Neo mostrato finora nelle foto e nei video dal set ha spiazzato i fan. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e la regista Lana Wachowski hanno fatto ritorno nel progetto 17 anni dopo la fine della trilogia di Matrix. Il San Francisco Examiner ha riportato la notizia dell'avvio delle riprese nella Chinatown della Bay Area, con Reeves e la Moss al lavoro di nuovo negli iconici panni di Neo e Trinity, ma le prime immagini rubate dal ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Matrix 4, Keanu Reeves sul set: il look di Neo finora ha spiazzato tutti - LaElg : Prima o poi capirai, come ho fatto anch’io, che una cosa è conoscere il sentiero giusto, un’altra è imboccarlo. | T… - infoitcultura : The Matrix: tutto quello che c’è da sapere sulla saga -