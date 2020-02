Sciopero treni oggi 7 febbraio 2020: l’elenco dei treni cancellati (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sciopero treni oggi 7 febbraio 2020: l’elenco dei treni cancellati Sciopero dei treni questo venerdì, 7 febbraio 2020, dopo l’incidente ferroviario di ieri in Lombardia che ha provocato la morte di due persone. I principali sindacati hanno proclamato un’agitazione generale che coinvolgerà sia il personale in stazione che a bordo. Filt, Fit, Uilt, Fast, Ugl, Orsa, insieme a Rfi, Ntv e Trenord, hanno previsto uno Sciopero dalle 12 alle 14, mentre le altre sigle autonome hanno indetto uno Sciopero dalle 9 fino alle 17. Lo Sciopero non è l’unico problema della giornata. Questo 7 febbraio, a causa di ciò che è accaduto ieri, verrà riprogrammato il traffico ferroviario sia dei treni ad alta velocità che dei treni di media-lunga percorrenza, così come quelli regionali in Lombardia. Treno Frecciarossa deragliato: chi sono le vittime dell’incidente avvenuto oggi nei ... tpi

