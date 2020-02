Salviamo la Casa delle donne (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’emendamento presentato dalla maggioranza di governo per salvare dalla chiusura la Casa Internazionale delle donne avrà anche avuto problemi di inammissibilità. Però faceva emergere un tema molto rilevante, che dovrebbe essere affrontato e risolto.Il patrimonio pubblico deve essere sempre, in ogni caso messo a reddito? Deve sempre e in ogni caso servire per incrementare le entrate in denaro delle amministrazioni? Oppure si possono riconoscere e sostenere associazioni di volontariato, realtà di base, cooperative, imprese sociali che svolgono attività che hanno una rilevanza sociale e un valore per tutta la comunità?Questa è la scelta che si pone di fronte a chi governa. La Costituzione Italiana dà una risposta chiara, quando parla della “necessità di assicurare la funzione sociale della proprietà ... huffingtonpost

