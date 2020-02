Roma-Bologna oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Venerdì 7 Febbraio (ore 20.45) si giocherà Roma-Bologna, match valido per la ventitreesima giornata della Serie A 2020 di calcio. Primo anticipo di questo turno di campionato e sfida fondamentale soprattutto per i giallorossi che arrivano dalla brutta sconfitta di Sassuolo. Fonseca dovrà fare a meno dello squalificato Lorenzo Pellegrini e potrebbe ritrovare posto da titolare dopo tre mesi Javier Pastore. Assenze anche in casa Bologna e per questo motivo titolare in attacco ci sarà Barrow, con i rossoblu che sono in un ottimo momento. Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e le probabili formazioni di Roma-Bologna, match valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2020 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Roma-Bologna: DATA, programma, ... oasport

socios : ?? Nelle prossime ore sorprenderemo un tifoso dell'AS Roma con 2 biglietti VIP per la partita di domani contro il Bo… - OfficialASRoma : ?? Il Match Program dedicato a #RomaBologna è online! ?? - HuffPostItalia : La scissione delle Sardine. Il movimento di Roma si stacca da Bologna: 'Santori&Co non sono più un riferimento' -