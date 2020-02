Roma-Bologna 2-3 | altro stop per Fonseca

Roma - Kolarov : «Il Bologna ha meritato. Ne usciremo insieme» – VIDEO : Il terzino della Roma Kolarov è intervenuto in zona mista per analizzare la sconfitta rimediata contro il Bologna – VIDEO La Roma ha incassato una pesante sconfitta tra le mura dell’Olimpico contro il Bologna, la seconda consecutiva in Serie A. Per la formazione giallorossa si tratta di un’altra battuta di arresto nella corsa verso un posto in Champions League. A metterci la faccia davanti alle telecamere è Aleksandar ...

Moviola Roma-Bologna : il rosso a Cristante e il mancato rigore su Mkhitaryan : Sono due i principali episodi da Moviola di Roma-Bologna 2-3. Le situazioni sotto la lente d'ingrandimento sono relative entrambe al secondo tempo. La prima è quella che fa riferimento al contatto tra Bani e Mkhitaryan in area di rigore emiliana, non sanzionato con il rigore, in virtù di un fuorigioco precedente segnalato con il Var. La seconda invece è l'espulsione di Cristante per una brutta entrata su Orsolini.Continua a leggere

Il Bologna vince all’Olimpico e manda in crisi la Roma : Roma – Anticipo del 23esimo turno per la Roma, che all’Olimpico riceve il Bologna di Mihajlovic per provare a rimanere al quarto posto. Nelle ultime cinque giornate i giallorossi hanno collezionato una vittoria, un pareggio e ben tre sconfitte, tre vittorie, un pareggio e una sconfitta invece per i felsinei nello stesso lasso di tempo. Bologna subito aggressivo Nei primi minuti di gioco è il Bologna a gestire maggiormente il pallone, ...

La Roma è in ginocchio : il Bologna di Mihajlovic fa un figurone e vola all’Olimpico (2-3) : La Roma non c’è più. Nell’anticipo della 23esima giornata la squadra di Fonseca perde in casa col Bologna (2-3), infila la seconda sconfitta consecutiva dopo la scoppola col Sassuolo e rischia di vedere scappare l’Atalanta e il quarto posto che vale la Champions. Il Bologna, dominante e ora sesto in classifica, apre al 16′ con Orsolini. Passano 6′ e Denswil si esibisce in un goffo autogol. La squadra di Mihajlovic, ...

La Roma crolla ancora e il Bologna passa 3-2 : adesso è sesto : Il Bologna passa per 3-2 in casa della Roma nell'anticipo della 23esima giornata della Serie A. I rossoblu passano al 16' con Orsolini ma fanno harakiri al 22' con l'autorete di...

Pagelle e Highlights 23^ giornata - Roma-Bologna 2-3 : Barrow show - tracollo giallorosso : Pagelle 23 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 23^ giornata di Serie A. Come riportato nella giornata di ieri, tante le novità di formazione dal primo minuto. Sarri potrebbe far ritorno al 4-3-3, con Douglas Costa, Higuain e Ronaldo in attacco. Il Milan potrebbe affidarsi a Rebic al posto di Leao, mentre l’Inter […] L'articolo Pagelle e Highlights 23^ giornata, Roma-Bologna 2-3: Barrow show, tracollo giallorosso ...

Probabili formazioni 23^ giornata : si parte con Roma-Bologna - Kluivert e Palacio dal 1' : Probabili formazioni 23 giornata- Tutto pronto per il 23° turno di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Roma-Bologna, calcio d’inizio venerdì ore 20:45. Sabato sarà la volta di Verona-Juventus, con Sarri pronto a confermare il 4-3-1-2, bocciando tassativamente Ramsey. Occhi anche al derby tra Inter-Milan, match in programma domenica sera alle 20:45. Conte […] L'articolo Probabili formazioni 23^ giornata: si parte con Roma-Bologna, ...

Serie A - le pagelle di Roma-Bologna : Barrow è super - Santon soffre : Il Bologna gioca una grande partita: prima domina, poi soffre e porta a casa tre punti d'oro grazie a Orsolini e Barrow. Roma fischiata dai propri tifosi.

Serie A 2020 - Roma-Bologna 2-3 : Musa Barrow trascina gli emiliani al colpo nella Capitale : Sorpresa non da poco nel primo match della ventitreesima giornata di Serie A 2019-2020. Il Bologna, infatti, espugna per 3-2 l’Olimpico infliggendo alla Roma la seconda sconfitta consecutiva dopo il brutto ko contro il Sassuolo. Il protagonista dell’incontro è l’ex Atalanta Musa Barrow, autore di una doppietta. Il Bologna sblocca il risultato al 16′ con una micidiale azione di contropiede: la difesa della Roma è scoperta ...

DIRETTA/ Roma Bologna (risultato finale 2-3) : Mihajlovic sbanca l'Olimpico! : DIRETTA Roma Bologna streaming video e tv: arbitro, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita che si gioca per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A.

Serie A - Olimpico stregato per la Roma. Il Bologna vince 3-2 : Serie A, Roma-Bologna 2-3: terza vittoria consecutive dei felsinei che irrompono in zona Europa. E’ crisi per la squadra giallorossa. ROMA – Serie A, Roma-Bologna 2-3. La ventitreesima giornata si apre con il colpo esterno degli uomini di Mihajlovic che conquistano la terza vittoria consecutiva. Nuovo stop, invece, per la Roma alla seconda sconfitta di fila e soprattutto una vittoria che in casa manca da oltre un mese. Serie ...

Roma-Bologna 2-3 - Mihajlovic ha trovato la sua Musa. Barrow fa ammattire i giallorossi - le pagelle di CalcioWeb : Roma-Bologna – Il Bologna sbanca l’Olimpico per 3-2. Grande prestazione dei rossoblu, trascinati da un super Musa Barrow. La Roma crolla di nuovo, prestazione imbarazzante della difesa giallorossa. I felsinei volano al sesto posto solitario. E’ il Bologna a fare la partita e a creare pericoli ogni qual volta si presenta davanti alla porta di Pau Lopez. Dopo una serie di occasioni nei primi 15 minuti arriva il vantaggio ...

Roma a fondo e in piena crisi - il Bologna si impone 3-2 : La sfida dell'Olimpico tra Roma e Bologna apre il programma della 23esima giornata di Serie A. I giallorossi cercano l'immediato riscatto dopo il pesante rovescio di Reggio Emilia della...

PAGELLE Roma Bologna : Barrow firma la doppietta - gara da incubo per Mancini VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Roma Bologna Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Roma e Bologna, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Barrow FLOP: Mancini VOTI Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 5.5; Santon 5.5 (60’ Bruno Perez 6), Mancini 4.5, Smalling 5, Kolarov 6; Veretout 5.5 (78′ Kalinic 5), Cristante 4.5; Under 5 (56’ Carles Perez ...