Polveri bagnate (Di venerdì 7 febbraio 2020) La reazione (di Renzi) è propria di uno che è spiazzato. Quel “non voteremo la prescrizione, ma non faremo cadere il governo” che l’ex premier affida ai microfoni di Circo Massimo disvela il fallimento di un disegno, quello di logorare Conte per arrivare a un cambio di inquilino a palazzo Chigi. E il prender forma, per la prima volta con concretezza, di un altro disegno, il famoso “campo” che ha in mente Zingaretti, proprio grazie al premier che, sulla prescrizione, ha rotto un tabù.È questo che è accaduto nelle ultime ventiquattr’ore. Perché c’è poco da fare: l’accordo raggiunto sulla prescrizione nel vertice di giovedì sera, discutibile, opinabile, su cui si può discutere all’infinito è, comunque, un fatto politico, che segna un “volta pagina”. ... huffingtonpost

