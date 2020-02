Pd: in Direzione odg su cancellierato, sarà discusso in assemblea (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma, 7 feb. (Adnkronos) – In coda alla Direzione Pd di oggi è stato presentato un odg firmato da Andrea Orlando, Dario Franceschini, i capigruppo Andrea Marucci e Graziano Delrio, Dario Parrini, Stefano Ceccanti e Anna Ascani. Un ordine del giorno corposo nel quale, oltre al Sì al referendum sul taglio dei parlamentari, si parla anche di riforme e si schiera il Pd per il cancellierato. Ma visto che la Direzione stava ormai finendo e in molti erano già andati via, ci sono stati alcuni interventi per chiedere un rinvio e un approfondimento. Tra questi quello del tesoriere Luigi Zanda e dell’europarlamentare Brando Benifei. Per questo si è convenuto di rimandare la discussione alla prossima assemblea nazionale del 22 febbraio. “è un testo impegnativo e ampio che merita una discussione in una sede ampia come assemblea”, si spiega. Nello specifico il documento ... calcioweb.eu

