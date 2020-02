MotoGP, Fabio Quartararo si candida sin da subito ad anti-Marquez (Di venerdì 7 febbraio 2020) Se il buongiorno si vede dal mattino... nel caso di Fabio Quartararo c’è di che ben sperare in questo Mondiale MotoGP 2020. Certo, è assolutamente troppo prematuro fare previsioni o bilanci dopo le prime otto ore di test pre-stagionali di Sepang (Malesia) ma il pilota francese sta continuando ad inanellare risultati, tempi e prestazioni impressionanti e ha esordito nel migliore dei modi anche nel Day-1 di questa sessione. Il portacolori del team Yamaha Petronas è sostanzialmente ripartito da dove aveva lasciato: in vetta. Oggi ha chiuso il turno con il miglior tempo (precedendo proprio il compagno di scuderia Franco Morbidelli) sfruttando una moto ancora non impostata completamente con i dettagli del 2020. La bontà del pacchetto della scorsa annata dovrà essere il punto di partenza di questa nuova stagione con la consapevolezza che il talento classe 1999 non potrà che compiere ... oasport

