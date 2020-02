Le polemiche di Sanremo2020, parla Sofia Novello: «Le donne sono state le prime a fare del maschilismo contro di me» (Di venerdì 7 febbraio 2020) La conferenza stampa di oggi in diretta dal Palafiori di Sanremo ha cercato di gettare acqua sul fuoco sulle polemiche relative alla presenza femminile al Festival. Sofia Novello fidanzata di Valentino Rossi, definita la donna che sa stare “un passo indietro” si è espressa su quanto è accaduto dopo la presentazione degli ospiti del festival attribuendo alle donne stesse l’atto di maschilismo: “Le donne sono state le prime a fare del maschilismo contro di me, attaccandomi. Rula mi consigliò di fregarmene e ho sentito dalle sue parole il senso vero della solidarietà femminile”. Stasera lei che fa? “sono giovane,ma dall’alto dei miei 26 anni bisogna seguire i propri sogni e che se Insisti e resisti, raggiungi e conquisti”. Amadeus ha voluto aggiungere al discorso una nota riferita alle polemiche legate anche alla fidanzata di Cristiano ... domanipress

