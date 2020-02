CorSport: il Napoli non perde la speranza per Tsimikas (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nessun ripensamento su Tsimikas. Il difensore dell’Olymiacos che a gennaio è stato accostato al mercato del Napoli come sostituto di Ghoulam, non è uscito dal taccuino di Giuntoli. Il club azzurro continuerà a seguirlo e a provarci finché non ci sarà la certezza che ad accaparrarselo riesca qualcun altro, come l’Arsenal. Il Corriere dello Sport scrive: “Lo conosce l’intera area scouting – capitanata da Maurizio Micheli – e su di lui ha avuto apprezzamento anche Manolas, che segue da lontano ma con interesse tutto ciò che succede a casa sua. Tsimikas non sparirà dai taccuini di Giuntoli, almeno a finoa quando non ci sarà certezza che l’Arsenal o chiunque altro non sia stato capace di portarlo via dall’Olympiakos”. L'articolo CorSport: il Napoli non perde la speranza per Tsimikas ilNapolista. ilnapolista

napolista : CorSport: il #Napoli non perde la speranza per #Tsimikas - ilNapolista - CalcioNapoli24 : - zazoomnews : CorSport: Napoli-Lecce è ancora corsa a due Ospina-Meret (con un leggero vantaggio per il friulano) - #CorSport:… -