CorSport: contro il Lecce tornano i Galacticos, che hanno voglia di sistemare il passato

contro il Lecce, domenica, tornano anche i Galacticos. E' così che Gattuso ha rinominato Fabian, Allan, Koulibaly e Mertens. Un patrimonio da 250 milioni che adesso può tornare in campo con la voglia si sistemare le cose, chiudere i conti lasciati in sospeso. Scrive il Corriere dello Sport: ""I Galacticos" sono lì, ognuno con il proprio bagaglio di rimpianti e con la voglia matta di metterci del suo, per risistemare i conti con il recentissimo passato, riempito da notti balorde (come quelle del 5 novembre), da crisi di identità, da malesseri che neanche Freud….". E così al centro della difesa, dopo due mesi di assenza, tornerà a piazzarsi Koulibaly. E Gattuso potrà finalmente scegliere senza limitazioni dettate dagli infortuni. "Koulibaly e Allan e Fabian Ruiz valgono qualcosa come duecentocinquanta milioni di euro, spicciolo in più e centesimo in meno, e ...

