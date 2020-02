Comitato Bioetica su bambini terminali: "No ad accanimento clinico" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Rosa Scognamiglio Questo'oggi la mozione approvata dal Comitato Nazionale Bioetica sull'accanimento terapeutico nei confronti di bambini terminali: "Sofferenza inutile" Nessun "accanimento clinico" nei confronti di bambini affetti da patologie con esigue aspettative di vita. È, in sintesi, quanto emerge dalla mozione approvata nella giornata di venerdì 7 febbraio dal Comitato Nazionale per la Bioetica (Cbn). Un tema molto dibattuto, una controversia che talvolta ha diviso l'opinione pubblica. Ma per gli estensori del documento non v'è alcun dubbio: l'accanimento terapeutico va evitato. "Si tratta di percorsi clinici inefficaci e sproporzionati - si legge nel testo dello scritto - che arrecano al paziente ulteriori sofferenze e un prolungamento precario e penoso della vita senza ulteriori benefici". Il Comitato ha affrontato la complessa ed articolata questione focalizzando ... ilgiornale

