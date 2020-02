Classifica Sanremo 2020 e pronostico vincitore/ Elodie la più ascoltata, Lauro sale.. (Di sabato 8 febbraio 2020) pronostico vincitore Sanremo 2020 e Classifica: Elodie Di Patrizi conquista i bookmakers diventando la favorita, ma Diodato... ilsussidiario

rtl1025 : ?? Achille Lauro, in gara a #Sanremo2020 con Me ne frego, stasera con @NaliOfficial propone la cover di Gli uomini n… - rtl1025 : #Sanremo2020 continua, tocca a Francesco Gabbani con Viceversa ?? #SanremoRtl102e500 #NoiDireSanremo ?? VOTA… - Agenzia_Ansa : Francesco Gabbani in testa alla classifica dopo la terza serata #sanremo2020 @SanremoRai #ANSA -