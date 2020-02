Cassetto digitale, rivoluzione hi-tech: l’intera impresa a portata di click (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’avvento dell’economia digitale spinge l’imprenditore ad avere sempre con sé informazioni, documenti e strumenti in grado di gestire la propria azienda. L’economia digitale è un sistema di produzione e scambio basato su tecnologie informatiche, ma non è limitata a Internet, perché ha uno raggio di azione molto più ampio della rete. Essa comprende tutte le diverse tecnologie, sia hardware che software, sia online che offline: dai sistemi cloud al mobile, dall’internet of things ai big data, fino ai social network. Nonostante gli innegabili progressi degli ultimi anni, l’Italia ha un preoccupante ritardo rispetto ai paesi più industrializzati, una distanza che contribuisce alla scarsa crescita dell’economia nazionale. Anche se nell’indice di digitalizzazione della Commissione europea (Desi) l’Italia si colloca ancora al 24° posto fra ... ildenaro

