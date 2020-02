Bambini picchiati e rinchiusi al buio dalle maestre: asilo dell’orrore ad Airola (Di venerdì 7 febbraio 2020) Maltrattamenti e aggressioni ai Bambini di un asilo ad Airola, vicino a Benevento: i piccoli venivano picchiati e rinchiusi al buio dalle maestre. La Procura lo ha definito un originale “metodo educativo” quello delle quattro insegnanti della struttura. Per evitare ulteriori comportamenti violenti, quindi, i giudici hanno disposto l’allontanamento delle maestre dai Bambini e dall’asilo. Infine, è stata disposta una misura cautelare. Airola, Bambini picchiati all’asilo Non si trattava di episodi occasionali, ma di un comportamento che sussisteva quotidianamente e che la Procura ha definito come “metodo educativo”. Le quattro maestre della provincia di Benevento, infatti, pizzicavano i bimbi, li maltrattavano e li aggredivano. Bambini che all’asilo venivano oltre che picchiati anche rinchiusi in sgabuzzini al buio e lasciati soli. Per tali ... notizie

