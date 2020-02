Abusi sessuali sulle figlie minorenni: arrestate due mamme e un papà (Di venerdì 7 febbraio 2020) Giorgia Baroncini Le due donne avrebbero commesso violenze sulle figlie per produrre foto a carattere pedopornografico. In manette anche il padre di una delle piccole Avrebbero commesso Abusi sessuali sulle figlie fin dai primi anni di età. Atti terribili al fine di produrre foto a carattere pedopornografico. Con questa accusa, due madri sono state arrestate dalla polizia postale della Toscana. Le due donne, una residente a Terni e l'altra a Reggio Emilia, avrebbero commesso per diverso tempo Abusi sulle bimbe che hanno meno di 10 anni. In manette, oltre alle due madri, anche un uomo di 40 anni di Grosseto, padre di una delle piccole vittime. Secondo quanto riporta TgCom24, sarebbe stato proprio l'uomo il destinatario del materiale pedopornografico realizzato dalle due donne e inviato attraverso l'app di messaggistica WhatsApp. I tre sono stati arrestati dalla polizia di ... ilgiornale

