Vietato usare i video di Youtube per allenare il riconoscimento facciale (Di giovedì 6 febbraio 2020) riconoscimento facciale (Getty Images) Google e Youtube hanno inviato una lettera di diffida a Clearview Ai, la controversa startup creatrice di un’applicazione per il riconoscimento facciale sfruttando 3 miliardi di foto disponibili su social network e altri siti pubblici. Le aziende hanno chiesto alla società di interrompere l’analisi dei video e delle immagini presenti sui loro portali effettuata al fine di raccogliere i dati per il suo database e di eliminare tutti i dati archiviati finora. Google si aggiunge a Twitter, che ha inviato una diffida all’inizio di gennaio. L’applicazione di Clearview Ai è in grado di identificare una persona confrontando una sua foto con gli oltre tre miliardi di file analizzati, ottenendo un riscontro preciso al 99,6%. In un’intervista con Cbs This Morning, l’amministratore delegato di Clearview, Hoan Ton-That ha dichiarato l’intenzione di ... wired

