Università: Conte, ‘ministero ad hoc conferma attenzione governo’ (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “A conferma della forte volontà di investire stabilmente nel mondo dell’Università e della Ricerca vi è soprattutto, mi sia consentito ricordarlo, la scelta di istituire uno specifico ministero al quale affidare la responsabilità di governare, con dedizione assoluta, le sfide che ci attendono in questi settori, oltre che in quello, di pari eccellenza, dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. è questa una scelta in cui credo molto e che, ne sono certo, tornerà utile anche al mondo della scuola”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte, ricordando a un’interrogazione al Senato sulla ricerca.L'articolo Università: Conte, ‘ministero ad hoc conferma attenzione governo’ CalcioWeb. calcioweb.eu

