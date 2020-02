Stiamo vivendo in un'epoca climatica da INCUBO (Di giovedì 6 febbraio 2020) C'è poco di che goire. Certo, si potrebbe far finta di nulla e pensare che quanto sta accadendo sia normale, ma a meno che non ci si voglia foderare gli occhi con fette di prosciutto dobbiamo ammettere che non ce la Stiamo passando per niente bene. Gioire dell'Alta Pressione è lecito, chiaro, ma quando un Inverno vola via senza colpo ferire c'è qualcosa che non va. Non è la stagione più piovosa, questo lo sappiamo, ma che piova poco o nulla non è normale. Poi c'è tutta la questione "inquinamento", altra questione che dovrebbe farci riflettere. 1-2 giorni di vento, freddo o caldo che sia, possono servire a ripulire l'aria ma se poi si torna indietro è servito a ben poco. Giusto per capirsi: nelle ultime ore abbiamo avuto un aiuto dal vento forte - che non è mai benevolo se soffia con eccessiva foga - ma nei prossimi giorni si tornerà a parlare di Alta Pressione, di ... meteogiornale

BeppeSala : A Milano stiamo vivendo una stagione in cui viene naturale guardare avanti. La crescita della città è anche crescit… - MazzaliVanna : RT @mariamedici10: Il pullulare di insulti a sfondo razzista e antisemita sono parte delle cattiverie o sono sintomatici di un periodo di d… - novedisette : @AdryWebber Stiamo vivendo una regressione antropologica senza precedenti -