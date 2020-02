Sfondano l'auto della "Bonas" Francesca Brambilla e rubano tutto: "Sono sconvolta" - (Di giovedì 6 febbraio 2020) Novella Toloni Brutta disavventura per valletta di "Avanti un Altro" che, martedì sera, è stata vittima di un furto in pieno centro a Roma, documentato attraverso i social network "Sempre peggio l'Italia. Ma dove finiremo...dove!", è il duro sfogo della soubrette Francesca Brambilla che, nella serata di martedì, ha subito un furto in pieno centro a Roma. La "Bona Sorte" del programma di Canale Cinque "Avanti un altro" ha raccontato lo spiacevole episodio vissuto in prima persona nelle storie del suo account Instagram, pubblicando anche alcune fotografie dei danni riportati alla sua auto. Francesca Brambilla, 28 anni di origini bergamasche, da due anni affianca il conduttore Paolo Bonolis nella trasmissione preserale di Canale Cinque. Nel suo ruolo di "Bona Sorte" la Brambilla ha conquistato l'affetto del pubblico che la segue numeroso anche sui social network. Nelle scorse ... ilgiornale

rivieraoggi : Centobuchi, sfondano il finestrino di un’auto per rubare una borsa - Vivodisogniebas : RT @bolognatoday: Spaccata a San Lazzaro: sfondano la porta del negozio con l’auto in retromarcia - bolognatoday : Spaccata a San Lazzaro: sfondano la porta del negozio con l’auto in retromarcia -