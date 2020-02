Ronaldo: “Voglio vincere la coppa per la sesta volta. Alla Juve è possibile” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Cristiano Ronaldo ha rilasciato un’intervista a Canal 11. Ha appena compiuto 35 anni ma scherza dicendo che la sua età biologica è di 25. Racconta quali sono le sue ambizioni. Riguardano soprattutto la Champions. “Voglio vincere la coppa per la sesta volta. Alla Juventus è possibile. Sappiamo tutti quanto sia difficile, perché dipende da tanti fattori. Ma abbiamo una buona squadra, dobbiamo pensare un passo Alla volta”. Sui suoi gol: “Ho fatto più di 700 gol, è difficile menzionarne uno. Per molti anni ho cercato di segnare sul campo del Boavista, quando ce l’ho fatta (era il 2002) è stato un grandissimo traguardo. Ma la rovesciata ai quarti di Champions con la Juve, considerando i tempi di coordinazione, è stato il più difficile e il più bello”. CR7 ha confessato come si immaginava, da piccolo, a 35 anni. “A questa età, quando ero piccolo, ... ilnapolista

