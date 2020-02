Rdc: Conte, ‘impegno ad attuarlo in sua massima potenzialità in agenda 2020-2023/rpt (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Resta fermo, in ogni caso, l’impegno determinato del Governo ad attuare nella sua massima potenzialità il Reddito di Cittadinanza, al fine di migliorarne la capacità di contrasto alla povertà e di incentivare il reinserimento socio-economico, nell’ambito della definizione dell’agenda 2020-2023”. Lo dice il premier Giuseppe Conte rispondendo all’interrogazione di Italia Viva sul reddito di cittadinanza al Senato. ‘L'articolo Rdc: Conte, ‘impegno ad attuarlo in sua massima potenzialità in agenda 2020-2023/rpt CalcioWeb. calcioweb.eu

TV7Benevento : Rdc: Conte, 'impegno ad attuarlo in sua massima potenzialità in agenda 2020-2023/rpt... - TV7Benevento : Rdc: Conte, 'valutazione va fatta non prima di un anno da entrata in vigore'... - TV7Benevento : Rdc: Conte, 'per efficacia esame complessivo, no solo dati occupati'... -