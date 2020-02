Lodi, deraglia treno ad alta velocità: due morti e diversi feriti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Due persone sono morte e una trentina sono rimaste ferite. È il bilancio provvisorio dell’incidente sulla linea alta velocità all’altezza di Ospedaletto Lodigiano (in provincia di Lodi). Un treno è deragliato e alcune vetture si sono ribaltate. A perdere la vita due macchinisti. A bordo del treno c’erano 28 passeggeri, oltre al personale di Trenitalia. Lo ha riferito la Polifer. Dei feriti, circa 30, uno sarebbe grave, ma non in pericolo di vita. Si tratta di un pulitore delle ferrovie. La dinamica Il treno era partito alle 5.10 da Milano. Secondo le forze dell’ordine, la motrice del convoglio, dopo essere sviata dai binari per cause ancora da chiarire, sarebbe uscita completamente dalla sede finendo prima contro un carrello o qualche mezzo analogo che si trovava su un binario parallelo, e poi contro una palazzina delle ferrovie, dove ha terminato la ... open.online

