Leonori: Regione Lazio al fianco delle donne (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma – “La notizia che da’ l’assessora Giovanna Pugliese sulla partecipazione della Regione Lazio all’asta per i locali che ospitano Lucha y Siesta, dimostra ancora una volta come la Regione sia a fianco delle donne e salvaguardi le esperienze piu’ significative della socialita’ declinata al femminile. Atti concreti per non far chiudere spazi che forniscono servizi importanti contro ogni discriminazione di genere, senza demagogia o inutili strumentalizzazioni”. Cosi’ in una nota la consigliera regionale dem del Lazio Marta Leonori. L'articolo Leonori: Regione Lazio al fianco delle donne proviene da RomaDailyNews. romadailynews

