GF Vip, Adriana Volpe attaccata da Barbara Alberti: "Sei una vipera!" (Di giovedì 6 febbraio 2020) GF Vip, Barbara Alberti contro Adriana Volpe: "Sei una vipera!". Scoppia la lite L'uscita di Rita Rusic dalla Casa del Grande Fratello Vip sembra aver lasciato qualche strascico. La rivalità tra la produttrice e Adriana Volpe continua a coinvolgere anche altri Vip. L'ex volto di Mezzogiorno in Famiglia ha cercato l'ennesimo chiarimento con Barbara Alberti per cercare di chiarire la sua posizione, ma la scrittrice non è sembrata molto predisposta al confronto: "Tu non hai un dubbio su di te, pensi che tutto quello che fai sia giusto e che gli altri debbano imparare da te. Sei una vipera. L'altro giorno sei saltata come una vipera". Adriana Volpe ha provato a spiegare, sostenendo di non aver fatto niente e che Barbara Alberti ha sempre in mente il pallino di Rita Rusic, "a me sembra che in questa Casa adesso ci sia tanta ...

