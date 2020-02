Freddo e GELATE, ma l'inverno batterà presto di nuovo in ritirata (Di giovedì 6 febbraio 2020) L'intrusione di una massa d'aria artica ha riportato condizioni più consone all'inverno. In particolare il Freddo, acuito dai venti forti, ha preso possesso del Centro-Sud, mentre il Nord è rimasto più al riparo rispetto al flusso Freddo ed in condizioni anche relativamente miti di giorno, almeno sulle pianure. Non possiamo certo definire il clima attuale come rigido, per quanto il crollo termico poderoso potesse far pensare tutto l'opposto. In realtà la grande anomalia si è avuta nei giorni precedenti, con il caldo anomalo che ha portato temperature in qualche caso da record. Il Freddo ha ora raggiunto il culmine, con temperature scese nei valori minimi grazie anche al cielo sereno e al fatto che l'aria artica si è ulteriormente depositata nei bassi strati. Non devono quindi sorprendere le GELATE in gran parte delle valli e delle pianure interne del Centro-Nord. Di ... meteogiornale

