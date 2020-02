Cormezz | con Gattuso Fabian Ruiz deve riconquistare un posto da titolare

Cormezz: con Gattuso Fabian Ruiz deve (ri)conquistare un posto da titolare (Di giovedì 6 febbraio 2020) È Fabian Ruiz, fino a questo momento il centrocampista sacrificato nel 4-3-3 di Gattuso, come scrive il Corriere del Mezzogiorno. Lo spagnolo fino a questo momento è apparso un pallido riflesso del campione celebrato negli europei di quest’estate. Al centro il ruolo è oramai a completo appannaggio di Diego Demme che ha dimostrato di avere il carattere oltre che le doti tecniche per gestire il gioco del Napoli. Fabian invece dovrà dimostrare di meritare un posto da titolare nelle prossime gare, ma Gattuso punta a recuperare anche lui come già fatto con altri calciatori azzurri L'articolo Cormezz: con Gattuso Fabian Ruiz deve (ri)conquistare un posto da titolare ilNapolista. ilnapolista

napolista : Cormezz: con Gattuso #FabianRuiz deve (ri)conquistare un posto da titolare #Gattuso è già al lavoro con lo spagnol… -