Benevento, Del Grosso (FdI): “Sotterrare l’ascia di guerra e pensare ai cittadini” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiA poche ore dall’assemblea cittadina del partito, interviene Pellegrino Del Grosso, dirigente nazionale del movimento Sud Protagonista confluito ufficialmente in Fratelli d’Italia. “Alla luce dei nuovi possibili scenari che vengono a delinearsi in seguito alla consegna delle dimissioni del Sindaco Clemente Mastella – così Del Grosso – viene nuovamente messo da parte ciò che realmente conta a favore di inciuci politici e tentativi di accaparrarsi un posto in prima linea tra le fila dei partiti. La politica locale – continua – sembra maggiormente avvezza allo scontro piuttosto che al confronto, mostrandosi sempre più irriverente nei confronti dei cittadini che si aspetterebbero finalmente risposte e concretezza. Gli intrighi politici, le tematiche aleatorie portate avanti strategicamente non fanno ... anteprima24

micheleguglie : RT @TV7Benevento: I 33 giorni Papa Luciani: presentazione al Seminario di Benevento del libro di Preziosi, giornalista e direttore Rai Parl… -