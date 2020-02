Ashton Kutcher: "Nessun rapporto con Demi Moore. Ma amo le sue figlie. Cerco di mantenere i contatti" (Di giovedì 6 febbraio 2020) È stato accusato di essere un alcolista, di aver tradito ripetutamente la moglie, di averla trascinata in un rapporto a tre: Ashton Kutcher ha sopportato i “colpi bassi” sferrati dalla ex Demi Moore nella sua autobiografia senza proferire parola. Adesso però ha rotto il silenzio e ha deciso di mettere un punto alla vicenda: “Non corre cattivo sangue tra di noi. Semplicemente non abbiamo rapporti”, ha detto nel podcast del suo amico Marc Maron. L’attore ha nominato le figlie di lei, Rumer, Scout e Tallulah, di 31, 28 e 26 anni: “Gli voglio bene e gliene vorrò sempre. Sono in contatto con loro e non gli farò mai mancare il mio appoggio. Tallulah, la più piccola, aveva 8 o 9 anni quando iniziai a frequentare Demi”.Ashton ha divorziato dalla Moore nel 2013. Dal 2015 è sposato con Mila Kunis da cui ha avuto ... huffingtonpost

