Venezia: gondolieri sub in azione, raccolte 4,5 tonnellate di rifiuti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Venezia, 5 feb. (Adnkronos) - gondolieri sub in azione in Rio di San Luca, oggi pomeriggio, per ripulire il fondale sotto il Ponte de la Cortesia. Spettatori d’eccezione i giornalisti della stampa estera, in visita a Venezia per quattro giorni, che hanno assistito alla nona uscita dei subacquei. All liberoquotidiano

treracha : vernon as valerio - provincia di venezia - si lamenta dei veneti - sempre ubriaco - “valerio non scanu gesù brutto… - Gazzettino : #Venezia Gondolieri sub recuperano dai canali oltre 4 tonnellate di rifiuti - GruppoVeritas : RT @comunevenezia: @LuigiBrugnaro @CMVenezia @CittadinidiTwtt @eu_mayor @TurismoVeneto @DetourismVenice @GruppoVeritas @veneziaunica @lecit… -