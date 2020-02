Tamponamento tra 4 auto sulla A1: veicolo in fiamme sulla provinciale (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Due drammatici incidenti si sono verificati nei pressi di Lodi, in Lombardia. Il primo, avvenuto poco dopo le 23 di lunedì 3 febbraio ha coinvolto quattro vetture che si sono tamponate tra loro. Uno dei mezzi coinvolti nel Tamponamento sulla A1, inoltre, si sarebbe ribaltato. Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso e le ambulanza che hanno trasferito i feriti in ospedale. Sono rimaste coinvolte, da quanto si apprende quattro persone: un ragazzo di 23 anni, una donna di 47, un uomo di 54 e un donna di 80 anni. Non sarebbero gravi. Il secondo incidente, invece, è avvenuto intorno alle ore 3:45 a San Rocco al Porto, lungo la strada provinciale 145: un veicolo è andato in fiamme. Tamponamento A1 Una serata da dimenticare quella tra lunedì 3 febbraio e martedì 4 febbraio: un Tamponamento sulla A1 ha coinvolto quattro mezzi e ferito quattro persone. Fortunatamente, però, nessuna ... notizie

savonanews : Pietra, tamponamento tra due auto sull'Aurelia: rallentamenti al traffico (FOTO) - newsbiella : Dal Nord Ovest - Tamponamento tra auto, due persone in ospedale - RSInews : Un tamponamento tra tre veicoli diretti verso sud avvenuto all'altezza di Bissone causa notevole disagi sulla A2 ne… -