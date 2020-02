Sequestrati 400 chili di alimenti scaduti e non tracciabili a Napoli (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Blitz dei Carabinieri del NAS di Napoli, a Marigliano, all’interno di un supermercato, sotto gli ordini del comandante Gennaro Tiano. I militari hanno effettuato un controllo in un punto vendita di una catena di supermercati a salvaguardia della salute dei consumatori, rinvenendo e sequestrando oltre 400 chili di prodotti alimentari vari in quanto sprovvisti delle indicazioni di provenienza prescritte dalla normativa vigente. Sequestrati 400 chili di alimenti scaduti Nel supermercato sono state rinvenute e sequestrate anche una cinquantina di confezioni di vari alimenti, esposte sugli scaffali a disposizione dei consumatori, nonostante fossero scadute. Infine nella stessa attività commerciale, i carabinieri del Nas hanno sequestrato un locale che era stato abusivamente adibito a deposito per gli alimenti e sono state imposte prescrizioni per delle non conformità riscontrate nel ... notizie

