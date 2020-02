Raggi: Casa Donne salva, trovata soluzione in Parlamento (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma – “La Casa Internazionale delle Donne e’ salva. Abbiamo trovato una soluzione in Parlamento grazie a un emendamento condiviso tra M5s e le altre forze politiche. Le Donne unite fanno la differenza. Una vittoria di tutti!”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: Casa Donne salva, trovata soluzione in Parlamento proviene da RomaDailyNews. romadailynews

namjconx : il solo pensiero dei raggi dorati che impreziosiscono la tua pelle ambra mentre torni a casa in treno graffia la mi… - CtzMaurizio : RT @CtzMaurizio: @FabbioSabatini Gli Spada sono anche quelli cacciati da un coraggioso sindaco m5s, la Raggi, da una casa occupata abusivam… - anto_sent_this : Dopo gli sperperi di Rutelli (e la casa a Campo de Fiori), la vendita ai palazzinari di Veltroni 'l'esteta', il fu… -