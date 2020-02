Poche parole sbagliate ed estrapolate cancellano la vita di Toscani in difesa dei diritti? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ma veramente c’è qualcuno che può dubitare o addirittura mettere in forse la cultura civica e morale di un artista internazionale e di una personalità dello spessore di Oliviero Toscani, che ha dedicato tutta la sua carriera a difendere i diritti civili e combattere il razzismo, l’odio, le discriminazioni? Può far questo una frase bruttissima, sbagliata, tremenda, estrapolata da una trasmissione radiofonica che si autodefinisce “irriverente” e il cui intento è l’estremizzazione di tutto in un misto tra satira, giornalismo, goliardia, turpiloquio? Bastano Poche parole per cancellare la storia di uno degli artisti italiani più noti nel mondo?Evidentemente, è possibile: Poche parole pronunciate in una trasmissione dal clima a dire poco surriscaldato, possono buttare all’aria una vita di impegno su temi ... huffingtonpost

