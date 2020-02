Piero Pelù partecipa alla 70° edizione di sanremo per la prima volta (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Piero Pelù festeggia i suoi quarant’anni di carriera con la sua presenza sul palco dell’Ariston per la prima volta. La canzone in gara ” il Gigante”. Pelù ci racconta come si sia emozionato vivendo esperienze di vite spezzate, infanzie rubate, famiglie problematiche e malavita nel carcere di Nisida a Napoli. Il gigante parla di come la vita a volte possa dare una seconda possibilità. Pelù ci racconta dell’esperienza vissuta nel carcere di Napoli con i suoi “ragazzacci” come li chiama lui, un racconto pieno di emozioni. Ragazzi che hanno vissuto condizioni di vita a limitecon famiglie problematiche. La malavita e la corruzione fanno da padrone. Nella sua canzone ci introduce in una vita che regala una seconda possibilità. Piero ci da anche un’anticipazione, è già pronto il suo tour dove lo vede protagonista in tutte le più importanti ... bigodino

