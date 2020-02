Parma Lazio, guaio per Inzaghi: squalificati due pilastri (Di giovedì 6 febbraio 2020) La Lazio non avrà a disposizione Milinkovic-Savic e Radu per la prossima partita di campionato contro il Parma La Lazio esce malconcia dalla partita casalinga contro l’Hellas Verona. Oltre al risultato di 0-0, i biancocelesti recriminano per due ammonizioni, quelle inflitte ai danni di Sergej Milinkovic-Savic e Stefan Radu, che a detta di Simone Inzaghi non ci stavano. I cartellini gialli rimediati dai due calciatori pesano come macigni, perché li costringeranno a saltare la prossima sfida di campionato contro il Parma in quanto diffidati. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

