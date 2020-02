Milano, forti raffiche di vento e cade un albero: donna schiacciata, è grave (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Meteo avverso su tutta la penisola, forti raffiche di vento hanno creato grossi disagi. grave una donna a Milano Condizioni meteorologiche avverse stanno portano disagi lungo tutta la penisola e gli stessi Vigili del Fuoco, tramite i loro tweet aggiornano dei pronti interventi. Oggi è toccato a Milano, dove in via Tacito attorno alle 15.30 … L'articolo Milano, forti raffiche di vento e cade un albero: donna schiacciata, è grave proviene da www.inews24.it. inews24

