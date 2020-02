Inter Milan, Ibrahimovic si allena in palestra ma non è a rischio per il derby (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Zlatan Ibrahimovic ha svolto un lavoro specifico insieme a Kjaer e Conti: oggi torna a lavorare in gruppo? Un’assenza che fa rumore e che non passa di certo inosservata ma che comunque non preoccupa. Zlatan Ibrahimovic ha svolto ieri l’Intero allenamento in palestra insieme a Kjaer e Conti. Allarme rossonero? Non esattamente. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la scelta di non unirsi al gruppo è maturata nelle ore precedenti e il vento freddo che ieri soffiava su Milanello è stata una delle cause non preventivabili. Allo stesso tempo nessuno assicura che già questa mattina, nella seconda seduta di settimana, Ibra possa essere a disposizione dell’allenatore: anche dando per certo l’ottimo stato atletico, a Zlatan resterebbero solo tre allenamenti in gruppo. Per lui, sono più che sufficienti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Inter : ?? | INTERVISTA Riascoltiamo le parole di Milan Skriniar al termine di #UdineseInter ?? - acmilan : Sono ancora disponibili i biglietti del Secondo Anello Blu per il Derby, destinati ai possessori di Carta Cuore Ros… - AntoVitiello : #Sala a @MilanNewsit 'Milan e Inter hanno portato una proposta più elaborata sullo stadio, che prevede che una part… -