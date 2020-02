Ibrahimovic ancora a parte ma c’è fiducia per il derby (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Secondo giorno consecutivo di allenamento personalizzato per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che ha saltato la gara contro il Verona per l'influenza e per un affaticamento al polpaccio, già domani potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni. Ibrahimovic, dopo la seduta in palestra di ieri, questa mattina ha svolto un lavoro da solo sul campo ma dal Milan filtra ottimismo sul suo completo recupero, come anticipato ieri sera dal Chief Football Officier, Zvonimir Boban ("Ibra sarà titolare nel derby"). Oggi hanno lavorato in gruppo, invece, sia Kjaer (reduce anche lui dall'influenza) che Conti (tonsillite). Pioli aveva già recuperato nella giornata di ieri Biglia e Krunic. Al momento l'unico indisponibile contro l'Inter sarà il lungodegente Duarte. ilfogliettone

