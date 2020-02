Astronomia, la sonda “Solar Orbiter” in rampa di lancio: il Sole non avrà più segreti, anche per i cambiamenti climatici (Di mercoledì 5 febbraio 2020) È il Sole l’oggetto celeste che sarà studiato dalla sonda Solar Orbiter realizzata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dalla NASA. A bordo 10 strumenti che ci daranno informazioni dettagliate sulla nostra stella ed il suo comportamento anche in relazione ai cambiamenti climatici che stanno avvenendo sul nostro pianeta. Uno di questi strumenti è il coronografo METIS realizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e con il CNR, diverse università italiane e istituti di ricerca sparsi in tutto il mondo. Metis che ha un design innovativo, occulterà il disco solare per produrre un’eclissi artificiale, un po’ come fa la Luna quando si frappone tra noi e la nostra stella. Il coronografo che prende il nome dalla mitologia greca, utilizzerà un occultatore esterno per studiare le regioni coronali dove si genera il vento ... meteoweb.eu

