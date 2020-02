A fine servizio nella cucina di Diego Rossi da Trippa (Di mercoledì 5 febbraio 2020) «La ristorazione figa? Mi son rotto le balle. Non provo più emozioni ad andare nei ristoranti gourmet, sempre gli stessi prodotti, tanta tecnica fine a se stessa». Parola di Diego Rossi, che dopo aver cucinato nei locali stellati ora conduce a Milano la più celebrata trattoria contemporanea, Trippa. Con lui inizia la prima puntata di A fine servizio, le nostre escursioni nelle cucine degli chef quando tutti se ne vanno. E si è più liberi di parlare. Tra un boccone di ventresca e le serate con Tommaso Paradiso, una partita a calciobalilla e un soba di mezzanotte, Rossi si è tolto la bandana e mette su la coppola per raccontarsi a ruota libera, a fine servizio. Di: Luca Iaccarino e Paola Manfredi; Con: Luca Iaccarino e Diego Rossi; Regia: Maurizio Tafuro; Riprese: Maurizio Tafuro, Kami Pares, Vito Pagano; Montaggio: Maurizio Tafuro vanityfair

