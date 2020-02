Uomini e Donne Over: Anna Tedesco rifiutata, Gemma Galgani in lacrime (Di martedì 4 febbraio 2020) Anticipazioni Uomini e Donne: Anna Tedesco rifiutata da Mattia Ciardo Oggi a Uomini e Donne andrà in onda una nuova puntata del Trono Over. lacrime e addii condiranno la puntata del martedì del talk dei sentimenti Mediaset che vedrà al centro dello studio Anna Tedesco. La dama umbra vedrà naufragare la sua storia con Mattia Ciardo. Il cavaliere infatti confesserà di essere rimasto di sasso dopo l’ultima sfilata di Anna Tedesco. La dama sarebbe stata infatti molto esplicita, comportandosi come se con Mattia formasse ormai una coppia. Il ragazzo sottolineerà di sentirsi invece single. A Uomini e Donne Samuel riporterà delle confessioni di Mattia secondo il quale, Anna Tedesco avrebbe corso troppo durante la loro conoscenza. Anche Valentina Autiero dirà la sua, sottolineando che a sua detta Mattia avrebbe trovato soltanto una scusa per allontanare la Tedesco, in realtà il vero ... lanostratv

