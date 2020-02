Taekwondo: è il momento del Turkish Open 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo l’archiviazione del Fujaraj Open, la stagione del Taekwondo internazionale non osserva la benché minima pausa: all’orizzonte infatti c’è subito il Turkish Open 2020, torneo di classificazione G1 che si terrà dal 6 al 7 febbraio in quel del WOW Istanbul Convention Center, impianto di prestigio all’interno della capitale anatolica. Come di consueto per questi appuntamenti è attesa una numerosa partecipazione, in tutte le categorie dai cadetti ai seniores, in particolare da parte dei tesserati facenti parte di club o team nazionali; cosa verificatasi anche nell’ultimo fine settimana negli Emirati Arabi Uniti. La 7a edizione del Turkish Open promette quindi spettacolo e imprevedibilità e non è detto che “dal mazzo” non possa uscire anche il nome di qualche italiano in grado di andare a medaglia, anche se la nazionale maggiore azzurra non sarà ... oasport

