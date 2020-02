Sorpresa a Uomini e Donne, Gemma torna indietro nel passato (Di martedì 4 febbraio 2020) Nella puntata in onda oggi 28 gennaio di Uomini e Donne Trono Over, ci sarà una Sorpresa per Gemma. La corteggiatrice si emoziona quando mandano in onda delle immagini del suo passato. Nella puntata che andrà in onda su Canale 5 si inizia con una Tina Cipollari, chiaramente in difficoltà quando le viene chiesto di … L'articolo Sorpresa a Uomini e Donne, Gemma torna indietro nel passato è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

HoMadopa : RT @francescagraz1: Questo non è un partito di plastica, non è l'ambizione di Renzi. Sono donne e uomini che hanno l'anima. Un popolo che… - Gianna47428351 : RT @francescagraz1: Questo non è un partito di plastica, non è l'ambizione di Renzi. Sono donne e uomini che hanno l'anima. Un popolo che… - bilionesco : RT @francescagraz1: Questo non è un partito di plastica, non è l'ambizione di Renzi. Sono donne e uomini che hanno l'anima. Un popolo che… -