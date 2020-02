Sitges, il Carnevale più bello d’Europa (Di martedì 4 febbraio 2020) È uno degli eventi più attesi della Catalogna, oltre duemila maschere, tanto divertimento e una miriade di colori. È il Carnevale di Sitges, un grande appuntamento che si celebra nella cittadina della Costa Barcelona al 20 al 26 febbraio. La cittadina a Sud di Barcellona attrae ogni anno quasi 300.000 persone in 7 giorni pieni di sfilate, feste, costumi stravaganti, musica e spettacoli teatrali. Chi non vuole seguire tutte le attività, può scegliere cinque momenti chiave imperdibili per entrare nello spirito di uno dei carnevali più belli d’Europa. L’arrivo del Re Non si può mancare il giovedì grasso (Dijous Gras) all’arrivo del Re del Carnevale (Rei Carnestoltes) e della sua Regina, segno che i festeggiamenti possono iniziare. Quando Regina e Re vengono ricevuti in comune, quest’ultimo si lancia nella tradizionale predica (Predicot), una discussione sulle vicende più ... meteoweb.eu

Sitges Carnevale Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sitges Carnevale