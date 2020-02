Sassuolo Roma: il pressing di De Zerbi è fondamentale (Di martedì 4 febbraio 2020) Il pressing del Sassuolo di De Zerbi ha fatto la differenza contro la Roma. Si è visto in occasione del terzo gol In occasione del terzo gol del Sassuolo, Mancini compie un errore piuttosto grave. Tuttavia, non deve passare in secondo piano il pressing molto intenso e alto dei neroverdi, che di fatto ha stroncato l’uscita bassa giallorossa. Non c’erano riferimenti e soluzioni di passaggio sul breve. Si vede nella slide sopra. Pressione uomo su uomo del Sassuolo di De Zerbi, in cui anche i due mediani occupano una posizione molto avanzata. Obiang è su Veretout, mentre Locatelli segue Cristante. Mancni è costretto al lancio lungo, col Sassuolo che riesce poi a recuperare e segnare. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

